Hulusi Akar: NATO’nun canlı olduğunu düşünüyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO ile ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO’nun tarihteki en başarılı ittifak olduğunu söyledi.

On Guard-2021 Tatbikatı’nın ‘Seçkin Gözlemci Günü’ faaliyetlerini takip eden Bakan Akar, “Tarihteki en başarılı ittifak olarak NATO’nun her zaman olduğu gibi canlı ve etkin olduğuna inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 2023’te NATO’nun Muharip Kolordu görevini üstlenecek 3’üncü Kolordu (HRF) Komutanlığını muharebe harekatı görevine hazırlamak maksadıyla gerçekleştirilen On Guard-2021 (Tetikte-21) Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etti.

Tatbikatın icra edildiği Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında brifing alan Akar, küresel ve bölgesel düzeyde risklerin ve tehditlerin arttığı bir dönemden geçildiğini belirtti.