Hulusi Akar: Nifak sokmaya çalışıyorlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7.7’lik Kahramanmaraş depreminin ardından çıkan kasıtlı haberlerle ilgili konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay’ın Samandağ ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıya katılarak, “Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Büyük felaketlere karşı geçmişte olduğu gibi bugün de metanetle, sabırla, birliğimizi, beraberliğimizi sürdüreceğiz. Bu ruhla yaralarımızı saracağız. Bazı fitne ve fesat odakları bir şekilde bu birliği ve beraberliği görmemekte, nifak sokmaya çalışıyorlar. Buna meydan vermeyelim. Burada hiçbir şekilde ümitsizlik, karamsarlık, yılgınlık asla söz konusu olmamalı, hiçbir vatandaşımız yalnız değildir” dedi.

Bakan Akar, Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Akar, deprem bölgesinde büyük bir iş birliği içinde büyük bir gayret gösterildiğini belirtti.

6 Şubat’ta çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını belirten Bakan Akar, “Tarihimizdeki en büyük felaketlerden birisi. 12 il, 108 ilçe 100 bin kilometreden fazla bir alandayız. Toplamda 14 milyon insanımız bu depremden etkilendi. Derin bir üzüntü ve yıkıntı içindeyiz. Bu yıkıntıya karşı bizim almamız gereken, devletçe, milletçe almamız gereken ne varsa hepsini gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birliğimizi beraberliğimizi bir kez daha göstermemiz lazım. Tarihimizde buna benzer sıkıntılar olmuştur. Bunları hep beraber devlet-millet omuz omuza el ele vermek suretiyle tek yürek tek yumruk olarak içinden çıktı. Bunu da bir şekilde çözeceğiz. Burada kimsenin yalnız olmadığını, kimsenin tek başına kaldığı gibi bir durumun söz konusu olmadığını, devletin, milletin depremzede kardeşlerimizle beraber olduğunu herkesin iyi bilmesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

“TÜM DEVLET SEFERBER OLDU”

Devletçe, milletçe zor bir süreçten geçtiklerini belirten Bakan Akar, “Hep beraber bunu kucaklayacağız ve çözeceğiz. Deprem olduğu andan itibaren tüm devlet seferber oldu. Bütün devlet seferber oldu. Elimizden gelen ne varsa bütün imkanları kullanmak suretiyle bu sıkıntının üstesinden gelmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. 85 milyonun bir ve beraber olduğunu, bu felakete karşı da birlikte olacağımızı herkesin görmesi lazım. Yaptığımız çalışmalar bunun en açık göstergesidir. Burada devlet ve millet omuz omuza tek yürek çalışmasını sürdürüyor. Çok geniş bir alan, belirli bir süreyle tüm devlet seferber oldu. Her tarafa ulaşıldı ulaşılacak. Yurt dışından alabileceğimizi ne varsa bütün adreslerden gerekli yardımı alıyoruz. 6 Şubat’ı unutmak mümkün değil o bilinçle bugüne baktığımızda çok ciddi yol aldığımızı görmemiz gerekir. Kötümserliğe gerek yok ama daha çok yapacağımız iş var, bunun farkındayız. Hep beraber devlet-millet çalışmaya devam edeceğiz, rehavet yok. Zamana ve sabra ihtiyacımız var. Bu arada Silahlı Kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı seferber oldu. Arazide görülmeyen, geride bütün uçak, helikopterlerimiz, gemilerimiz, arama kurtarma ekiplerini, yardımları hava ve deniz kuvvetleri ulaştırmak için seferber oldu olmaya devam ediyor” dedi.