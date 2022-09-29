Hulusi Akar: Operasyonlarımız sürecek

Milli Eğitim Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği operasyonlara dikkat çekti.

Şırnak’ta konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız sürecek. Terör belasından vatandaşlarımızı kurtaracağız.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şırnak’ta açıklama yapıyor.

Bakan Akar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Şırnaklılar acılı, sıkıntı günler yaşadı. Daha sonra el birliğiyle bugünlere geldi. Bütün hemşehrilerimizle birlikte olmayı çok arzu ediyoruz. Bu işbirliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Kişilikli ve kimlikli siyasetle Türkiye özne haline geldi. TSK’nın görev ve sorumlulukları arttı. Bu bilinçle mücadelemizi sürdürüyoruz. 85 milyonuz biz. Dolayısıyla birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacağız.

Şu anda el atılmayan program yok. Kardeşliğimizi tahkim etmek elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. TSK en yoğun günleri yaşıyor. Bunlardan birincisi hudut güvenliği. Birlik sayısı bakımından en üst, ileri seviyedeyiz. Hudutların korunması için ne gerekiyorsa yapılıyor. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde.

TSK aynı zamanda başka Kıbrıs’taki kardeşlerimiz olmak üzer dost ve müttefik ülkelerin de yanında olmayı sürdürüyoruz.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız sürecek. Terör belasından vatandaşlarımızı kurtaracağız. PKK, Kürtlerin temsilcisi değildir.

Türkiye-Suriye sınırına 140 kilometre olan Asos bölgesine harekat düzenlendi. Mehmetçik, Asos’ta 16 terörist mağarasını büyük bir başarıyla vurdu.