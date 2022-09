Hulusi Akar: Peşlerindeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Asos bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu harekat çerçevesinde, terör örgütüne ait içinde mağara ve sığınakların da olduğu 16 hedef, büyük bir başarıyla imha edilmiş, çok sayıda bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Böylece TSK her nerede olurlarsa olsunlar, hangi mağaraya girerlerse girsinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi altyapı ve üst yapıdan destek alırlarsa alsınlar teröristlerin peşinde olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Isparta’da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığının 51’inci Dönem Komando Sözleşmeli Er Kurs Kapanış Töreni, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında bin 503 asker 18 haftalık temel komando eğitimini tamamladı. Mezun olan bin 503 sözleşmeli er Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki piyade komando birliklerinde görev alacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, eğitimi başarıyla tamamlayan sözleşmeli erlere belge ve hediyeleri Bakan Akar tarafından takdim edildi.

Dağcılık ve bayrak gösterinin ardından kürsüye gelen Bakan Akar, yoğun ve zorlu bir eğitim dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Güvenlik ortamının yeniden şekillendiği, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği bir dönemden geçildiğini işaret eden Bakan Akar, “Bölgemizde ve dünyada belirsizlik, risk, tehdit ve tehlikeler her geçen gün artmakta. Bu kritik dönemde etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendi inisiyatiflerini hayata geçirerek Orta Doğu’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Kafkaslar’a kadar geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. Türkiye başta savunma ve güvenlik olmak üzere hemen her alanda attığı adımlar ve kurduğu çok boyutlu ilişkilerle artık uluslararası alanda özne haline geldi. Yani etki alanımız üç kıta, ilgi alanımız ise bütün dünya olmuştur” diye konuştu.

“PEŞLERİNDEYİZ”

Bu süreçte görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiğine dikkati çeken Bakan Hulusi Akar, “Sahip olduğu nitelikli personelin yanı sıra, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle desteklenen TSK; ‘Hudut namustur’ anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ve ‘terör neredeyse hedef orasıdır’ anlayışıyla, yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda mücadele etmektedir.

Nitekim son olarak 26-27 Eylül’de Irak’ın kuzeyinde, Türkiye’ye 140 kilometre mesafedeki Asos bölgesine Hava Harekatı icra edildi. Bu harekat kapsamında, terör örgütüne ait içinde mağara ve sığınakların da olduğu 16 hedef, büyük bir başarıyla imha edilmiş, çok sayıda bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Böylece TSK her nerede olurlarsa olsunlar, hangi mağaraya girerlerse girsinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi altyapı ve üst yapıdan destek alırlarsa alsınlar teröristlerin peşinde olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” ifadelerine yer verdi.