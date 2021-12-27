Hulusi Akar, Podzic ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret düzenlediği Bosna Hersek’teki Kovaçi Şehitliği’ne yaptığı ziyaret sonrasında, Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temasları kapsamında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi. Akar ilk olarak aralarında Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği’ni ziyaret etti.

Meçhul Asker Anıtı’na ve İzzetbegoviç’in mezarına çelenk bırakan Akar, ardından dua etti. Akar, Şehitlik ziyareti sonrasında Savunma Bakanı Sifet Podzic ile görüşmek üzere Bosna Hersek Savunma Bakanlığına hareket etti.