Hulusi Akar, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak’ın resmi davetlisi olarak geldiği başkent Varşova’da ilk olarak Marshall Pilsudski Meydanı’ndaki Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret etti.

Anıta, “Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı” yazılı çelenk bırakan Akar, saygı duruşunda bulundu, anıt özel defterini imzaladı.

Bakan Akar, buradaki törenin ardından Polonya Savunma Bakanlığı’na geçti. Bakanlığa gelişinde Blaszczak tarafından karşılanan Akar için resmi tören düzenlendi.

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende Bakan Akar, tören kıtasını Lehçe “merhaba asker” diyerek selamladı.

Resmi geçidin ardından sona eren tören sonrasında Akar ve Blaszczak önce baş başa görüştü, heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.