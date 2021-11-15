Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, başta Suriye’deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Şoygu telefonda görüştü.

Görüşmede, başta Suriye’deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında karşılıklı görüşler paylaşıldı.