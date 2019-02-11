Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüşmesine ilişkin, “Bölgede hem barış ve istikrarın idamesi için Rusya ile her seviyede temaslarımız olmakta.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Akar, Rus mevkidaşı ile Bakanlık’ta heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Heyetler arası toplantının açılışında konuşan Bakan Akar, Şoygu’yu Ankara’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Akar, “Hem bölgedeki barış ve istikrarın temin ve idamesi, ateşkesin sağlanması hem de ülkelerimizin hak ve menfaatlerinin korunup kollanması, güvenliğin sağlanması için Rusya ile her seviyede çeşitli temaslarımız olmakta.” diye konuştu.

Moskova’da gerçekleştirilen heyetler arası toplantının devamı olarak konuk heyetin Ankara’ya geldiğini aktaran Akar, “Bugün yapacağımız görüşmeler de bir anlamda 14 Şubat’ta Soçi’de yapılacak başkanlar arası çalışmanın da bir ön çalışması olacaktır. Yaptığımız bu çalışmaların çok değerli olduğuna inanıyorum. Bölgenin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Bunun daha da ötesinde dünya barışına da gerçekten katkı sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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