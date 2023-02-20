Hulusi Akar: Sınır hattında geçiş yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay’dan sığınmacı akını yaşandığı iddialarını yalanladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tamamen gerçek dışıdır” dedi. Depremde ailelerini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyelilerin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirten Bakan Akar, “Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına dönmüştür” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş depremi 11 kentte büyük hasar neden oldu, binlerce kişi hayatını kaybetti. Bölgelerde arama kurtarma ve tahliye çalışmaları devam ederken, sosyal medyada gündeme gelen iddialara bir yenisi eklendi. Çok konuşulan “depremde ağır hasar gören Hatay’a Suriyeli sığınmacı akını olduğu” iddialarına tepki gösteren Bakan Akar, önemli açıklamalarda bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarını denetledi. İlk olarak Yayladağı Sınır Kapısı’na giden Akar, buradaki faaliyetleri yerinde gördü. Kapıdaki gümrük muhafaza yetkililerine “Suriyeli sığınmacı” iddialarını hatırlatan Akar’a görevliler, “Buradan herhangi bir giriş yok. Aksine, kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına tek yönlü olarak kesin dönüşleri var” cevabını verdi.

“HERHANGİ BİR GEÇİŞ TEŞEBBÜSÜ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Daha sonra Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uygun Hudut Karakolu’na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar hudut tekmili alsı, faaliyetlere ilişkin brifingi dinledi, talimat verdi. Akar’ın “Sığınmacıların Türkiye’ye geçişlerinin arttığı” iddiasını hatırlatması üzerine hudut bölük komutanı ile hudut karakolu komutanı, “Sorumluluk sahamızın tamamı termal kameralar, insansız hava araçları ile 7/24 esasıyla izlenmektedir. Hudutta bir hareketlilik yok. Şu anda herhangi bir geçiş teşebbüsü söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattının sıfır noktasındaki 1100 rakımlı Denizgören Hudut Karakolu’na geçti. Karakola gelişinde ve gözetleme kulesinde hudut tekmili alan Akar, herhangi bir yasa dışı geçiş teşebbüsünün olup olmadığı sorusuna “Hayır” yanıtı almasının ardından, faaliyetlere ilişkin brifingi dinledi, talimat verdi.