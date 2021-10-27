Hulusi Akar, Sırp mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, Stefanoviç’i, Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Stefonaviç’in Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından iki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından çizilen çerçevede iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konusundaki ilişkilerin geliştirilmesine hızla devam edileceğini, Türkiye ve Sırbistan arasındaki diyaloğun bölgenin barış ve istikrarına katkı sağladığını, Balkanların barış ve istikrarının Türkiye’nin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.