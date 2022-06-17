Hulusi Akar: Sorunlar suhuletle çözülmesi gerekiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan ile yükselen tansiyonu da değerlendiren Bakan Akar, sorunların suhuletle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerek toplantı kapsamındaki oturumlarda gerekse ikili görüşmelerinde Türkiye’nin görüşlerini paylaştıklarını belirten Bakan Akar, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Görüşmelerde diğer konularla birlikte terörle mücadelede iş birliğinin önemini ve Türkiye’ye savunma sanayi alanında uygulanan kısıtlamaları dile getirdiklerini aktaran Bakan Akar, “Bu kısıtlamaların NATO’ya da zarar verdiğini, bunun müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını belirttik. NATO’daki tüm sorumluluklarımızı 70 yıldır yerine getirdik, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte millî hak ve menfaatlerimizi de korumaya devam edeceğimizi açıkça ortaya koyduk.” diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yönelik sürece ilişkin soru üzerine Bakan Akar, “Türkiye olarak NATO’nun güvenliğinin merkezinde olan NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan aktif ve yapıcı bir üyesiyiz. Biz NATO’nun genişlemesini, hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlı ve önemli buluyoruz.” diye konuştu.