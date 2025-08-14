Hulusi Akar, Sudan ile ilişkileri güçlendirdi

SUDAN İLE GÜÇLÜ İLİŞKİLER

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Sudan’ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb ve beraberindeki heyetle buluştu. Akar, gerçekleşen görüşmede Sudan ile her zaman çok iyi ilişkilere sahip olduklarını ve iki ülkenin birlikte önemli projelere imza attığını ifade etti. Sudan ile Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması hakkında önemli adımlar atıldığını belirten Akar, bu işbirliklerini geliştirmek için karşılıklı görüşmeler gerçekleştireceklerini dile getirdi.

ORTAK HEDEFLER VE BÖLGESEL İSTİKRAR

Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının personel eğitimi üzerine de mutabakat sağladıklarının altını çizdi. Bu çalışmaların, sadece Sudanlı kardeşler için değil, aynı zamanda bölgenin istikrarına da önemli katkılar sunacağını söyledi. Akar, “Dileğimiz, amacımız ve arzumuz bölgenin istikrar, huzur ve barış içinde yaşamasıdır. Ortak tarihimiz ve geçmişimiz itibarıyla Sudan bizim kardeşimiz. Bu kardeşlik hukuku içinde her türlü işbirliğini yapmaya hazırız.” şeklinde konuştu. Ayrıca Akar, “Sudan’ı kardeş olarak kabul ediyoruz, stratejik ortağımız; Sudan’ın barışta ve kriz anında yanında olacağız.” dedi.

ŞEHİTLER VE GAZİLER İÇİN GAYRET

Büyükelçi Eltayeb ise Sudan’daki iç savaşta Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Savaşın sona yaklaşmakta olduğunu vurgulayan Eltayeb, savaş sonrası süreçte de Türkiye’yi yanlarında görmek istediklerini ifade etti. Görüşme öncesinde Akar, başkanlığında TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, şehit aileleriyle bir araya geldi. “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, istiklal ve istikbali tehlikeye atacak hiçbir adımın yeri olmadığına dikkat çeken Akar, “Şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz baş tacıdır.” diyerek, şehit ailelerinin önemini vurguladı.