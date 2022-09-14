Hulusi Akar: Tarihten ders alın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege’de yaşanan gerilime değindi ve Yunanistan’a sert tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege’de tırmanan gerilim konusunda Yunanistan’a, “Biz ‘diyalog’ diyoruz onlar ise ‘Türkiye yayılmacı, saldırgan’ diyorlar. Tarihten ders alın. Yeni maceralara girmeyin. Bu konuda akıllı olun” uyarısında bulundu.

Akar, önceki akşam katıldığı Malezya Milli Günü Resepsiyonu’nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik davranışları ile son olarak Ege’de Ro-Ro gemisine ateş açılmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, “Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen maalesef komşumuz Yunanistan, her seferinde birtakım provokatif eylem, söylemlerle gerilimi artırmaya devam ediyor. Bunun önlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Yunanistan’ın bir taraftan Türkiye’nin diyalog çağrılarına olumlu yanıt verecekmiş gibi görünürken, diğer yandan üçüncü taraflara yalan ve iftiraya dayalı şekilde Türkiye’yi şikayet ettiğini belirten Akar, “Bu kadar ikiyüzlülük, riyakarlık olmaz” diye konuştu. Yunanistan’ın NATO faaliyetlerine katılan Türk uçaklarını dahi taciz ettiğini hatırlatan Akar, şunları söyledi: “Tarihten ders alın’ diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Bu konuda akıllı olun. Biz bu manada gelişmelerin olmasını ve bir an önce diyalogla sorunlarımızı çözmek için görüşmelere başlamamızın en doğru yol olacağını ifade ediyoruz fakat bu söylediklerimizin, hiçbir şekilde zafiyet olarak algılanmaması gerekir.”