Hulusi Akar: Terör koridorunu kazanlar buraya gömülecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu ve terörle mücadeleye değindi.

13. Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Bakan Akar, “Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Terör koridorunu kazanlar buraya gömülecek.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı’nda açıklama yaptı.

İşte Bakan Akar’ın açıklamalarından satır başları:

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyoruz. Deniz, hava, kara kuvvetlerimizin tamamında…

Dünya standartlarında bir hudut güvenliği sağlamaktayız. Hudutlarımızda cumhuriyet tarihinin en yoğun koruma dönemini yaşıyoruz.

Çok ciddi şekilde yalan fotoğraflar çıkarılıyor. Mehmetçik emeğine saygı gösterilmesini istiyor.

TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Terörist neredeyse hedefimiz orası. En son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar operasyonlarımız sürecek. Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Terör koridorunu kazanlar buraya gömülecek.

ELEBAŞLARI PANİK İÇİNDE

Irak’ın kuzeyindeki hareketler sonucunda terör örgütünde büyük bir çöküş olduğunu, panik içinde olduklarını görüyoruz. Çaresizlikten dolayı elebaşları kendi teröristlerine ‘gidin ne yaparsanız yapın’ dediklerini biliyoruz.