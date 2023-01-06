Hulusi Akar: Teröristleri destekleyen var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat’ta yaptığı açıklamasında batılı ülkelerin teröristleri desteklediğini söyledi.

9 metreyi bulan kar kalınlığında mücadele sürüyor. Biz bunları kaynağında yok etme amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mücadelemiz Irak ve Suriye’nin kuzeyinde sürüyor. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Tek gayemiz teröristleri etkisiz hale getirmek. Terör belasından halkımızı kurtarmaya kararlıyız. Girilemez denilen yerlere girdik ve çıktık.

Bizim yaptığımız operasyonlar meşru müdafaa kapmasında yapılıyor. Hiçbir ordunun göstermediği kadar hassasiyet gösteriyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Bütün faaliyetlerimiz şeffaf.

Teröristleri destekleyen var. İster saha içinde ister saha dışında… Bunları kim desteklerse desteklesin, milletimizi terör belasından kurtarmaya kararlıyız.