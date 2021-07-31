Hulusi Akar: TSK bölgede bulunmaya devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin KKTC’de bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs meselesinin Türkiye için milli bir mesele olduğunu belirterek, “Türk askerinin adadaki varlığını farklı şekillerde yorumlamak son derece yanlıştır, gerçekleri yansıtmamaktadır. TSK bölgede mevcut anlaşmalar çerçevesinde garantör sıfatıyla bulunmaktadır ve bulunmaya devam edecektir” dedi.

Akar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı ve KKTC Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Gazi Orduevi’nde düzenlenen resepsiyona katıldı. Tüm milletin son günlerde yaşanan Karadeniz’deki sel ve güneydeki yangınlarla derinden sarsıldığını dile getiren Akar, “Derin bir üzüntü içindeyiz. Ormanlarımız, tabiat varlıklarımız milli zenginliklerimizdir. Onların zarar görmesi bizleri derinden üzmektedir” diye konuştu.

TSK olarak diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte acıların hafifletilmesi için ellerinden gelen yardımı yapmayı sürdürdüklerini, yangın söndürme çalışmalarına katkı sağladıklarını belirten Akar, Türkiye’nin bu sıkıntıların üstesinden geleceğine yönelik inancını dile getirdi.

Kıbrıs’ın fethinin 450’inci, KKTC Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci kuruluş yıl dönümü ile Kıbrıs Türkü’nün “Toplumsal Direniş Bayramı”nı ve KKTC Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutlayan Akar, “Bundan 47 yıl önce icra edilen Barış Harekatı ile sadece Kıbrıs Türkü’nün değil Rumların da acısı sona erdirildi, adaya sulh ve sükun geldi. Barış Harekatı’nın bir sonucu olarak ortaya çıkan barış ortamı devam etmektedir” dedi.