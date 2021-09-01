Hulusi Akar: TSK gücünü bir kez daha gösterdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı’ndaki tahliyelerin gerçekleşmesinde TSK’nın rolüne dikkat çekti.

Kabil’den dönen Türk askeri için düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kabil Havaalanı’ndaki tahliyelerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi TSK’nın gücünü bir kez daha gösterdi.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil’den dönen Türk askeri için düzenlenen törende konuştu.

Akar’ın açıklamaları şöyle:

Kabil Havaalanı’ndaki tahliyelerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi TSK’nın gücünü bir kez daha gösterdi. Türkiye dünya barışına hizmet etmenin gururuyla ülkesine dönmüştür. Mehmetçiği gururla karşıladık. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tahliyelere katkı sağlayan herkesi kutluyorum.

Tahliye süresince uçak tahsisi dahil destek sağlayan ülkelee teşekkür ediyorum. Azerbaycan askerlerine tahliye sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bölgedeki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bizim bu seviyelere gelmemizi sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Şu anda dahi karada havada ve denizde görevlerini yapan askerlerimize başarılar diliyorum, alınlarından öpüyorum.