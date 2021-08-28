Hulusi Akar: TSK gücünü dünyaya gösterdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil’den gelen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için düzenlenen törende açıklama yaptı.

Bakan Akar, ‘Kabil Havaalanı’ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz şekilde gerçekleşmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi.’ dedi.

Bakan Akar’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen Türkiye tüm risk, tehdit ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede kahraman ordumuzun, vatanımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur, güvenliği için sorumluluk üstlenmektedir. Bu çerçevede Libya’dan Kosova’ya, Katar’dan Somali’ye kadar üstün gayretle görev yapmaktadır.

Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanması için gayret göstermiştir. 6 yıldır Hamid Karzai Havalimanı’nın işletilmesini sağlamıştır. Eğitim, yardım ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır. Afganistan’da 20 bin silah ve arkadaşımız görev almıştır. Afganistan’da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. TSK, NATO’nun sevgisini kazanmıştır. Asil milletimizin övünç kaynağı oldunuz. Kahramanlıklarınızdan dolayı sizleri kutluyorum.

(Kabil Havalimanı’nın işletilmesi)

Kabil Havaalanı’ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz şekilde gerçekleşmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi. İşletilmesine yönelik talep gelmesi durumunda Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda desteğe her zaman hazır olduğumuzun bilinmesini isterim.

Karada, denizde ve havada her türlü görevlerini icra eden mesai arkadaşlarıma hayırlı, kazasız, belasız görevler diliyorum.

Tacikistan ve Pakistan’da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil’den tahliye edilmiştir