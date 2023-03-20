Hulusi Akar: Tüm imkanlar seferber edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7.7’lik depremle büyük hasar gören Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde şehit aileleriyle buluştu.

AFAD Koordinasyon Merkezi’nde şehit ailelerinin taleplerini tek tek not alan Akar, bunların karşılanmasına yönelik talimat verdi. Akar, yakından ilgilendiği çocuklara da hediye verdi. Milli Savunma Bakanlığı’nın, devletin konteyner ve çadır üretimi konusunda tüm imkanlarını seferber ettiğini, bununla da yetinmeyip yurt dışından konteynerlerin alımına devam edildiğini aktaran Akar, konteynerlerin belli bir plan dahilinde depremlerin vurduğu 11 ilde dağıtımının sürdüğünü belirtti.

Şehitlerin anılarını hiçbir zaman unutturmayacaklarını ifade eden Akar, “Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmadık, onların kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz. Şu anda dahi Irak ve Suriye’nin kuzeyinde faaliyetlerine ‘ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı’ ile devam eden Mehmetçik, son 2,5 ay içinde 306 teröristi etkisiz hale getirdi” dedi.