Hulusi Akar: Türk kimmiş bunu herkes gördü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Büyükelçiliğinin ‘Zafer Günü’ kutlamasında açıklamalarda bulundu.

Akar, “Azerbaycanlı kardeşlerimiz 44 günde öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardılar. Azerbaycan kimmiş, Türk kimmiş bunu herkes gördü” dedi.

Akar beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan ulusal marşlarının çalınmasıyla başlayan törende konuşan Akar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin büyük zaferini tebrik ederek sözlerine başladı.

İki ülke arasında dostluktan öte kardeşlik bağlarının bulunduğunu, iş birliğinin tüm alanlarda artarak devam ettiğini ifade eden Akar, “Bunun sonunda sadece Azerbaycan ve Türkiye’nin değil, tüm bölge ülkelerinin de güven ve refah içinde yaşama noktasına geleceğini biliyoruz, temenni ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuları tüm platformlarda tüm muhataplarımıza tekrar tekrar anlattık, anlatmaya devam ediyoruz” diye konuştu.