Hulusi Akar, Ukraynalı bakan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov arasındaki görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezinin bugün açılışından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.