Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşına Togg hediye etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov’a Kayseri ziyareti sırasında Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobil Togg’u tahsis etti.

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, dün Milli Savunma Bakanı Akar’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov arasında olumlu ve yapıcı ortamda gerçekleşen görüşmede, küresel gıda krizinin çözümüne katkı sağlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşturulan tahıl girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, bugüne kadar 903 gemi ile 28,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkini sağlayan girişiminin aksaksız ve kesintisiz devamı için atılması gereken adımlar ele alındı.