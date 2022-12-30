Hulusi Akar ve komuta kademesi Gökçeada’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi Gökçeada’ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesiyle Gökçeada’daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar: Ülkemizin güzide ilçelerinden ve Mavi Vatanımızın Ege’deki kalelerinden biri olan Gökçeada’da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gökçeada’ya geldi.

Gökçeada Havalimanı’nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Gökçeada Kaymakamlığı’na geçti.