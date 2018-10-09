Hulusi Akar yaptırdı, Erdoğan açıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın memleketi Kayseri’de yaptırdığı caminin açılışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kendisi ve ailesi adına memleketi ayseri’de yaptırdığı Selçuklu motifleriyle bezenen cami, cumartesi günü kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin önerisiyle Asri Mezarlık girişinde yapımına 1 yıl önce başlanan camiye o dönemde Genelkurmay Başkanı olan Akar’ın adının verilip verilmesi, ailenin takdirine bırakıldı.

Akar ailesinin ve Büyükşehir Belediyesi’nin onayıyla, Esmaül Hüsna’dan esinlenerek, yüce Allah’ın 99 adının iç çeperinde kufi yazıyla yer aldığı, ahşap ve mermer ile bezeli, akustiği mükemmel caminin cumartesi günü yapılacak açılış öncesi son hazırlıkları tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de cumartesi günü değeri 620 milyon TL’yi bulan 41 tesis ve Hulusi Akar’ın adını taşıyan caminin açılışını yapacak.

Bundan 1 yıl önce dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ailesi, önce merkez Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi’ndeki bağ evlerinin bulunduğu alanda cami yaptırmak istedi.

NTV