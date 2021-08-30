Hulusi Akar: Yunanistan’ın politikaları izandan uzak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın son dönem politikalarını eleştirdi ve bunun karşılıklı ilişkilere zarar vereceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Yunanistan’ın yayılmacı tutum, yaklaşımlar ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların matematikten, akıldan, izandan uzak olduğunu, boş hayal peşinde koşmaktan başka bir anlama gelmediğini görmesi lazım” dedi.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Edirne’ye gelen Akar, Yunanistan sınırında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Sınırın sıfır noktasındaki Arda Hudut Bölüğü’nü ziyaret eden ve hudut tekmili alan Akar, bölük komutanına Türk bayrağı emanet etti. Bölük komutanı da kendisine emanet edilen bayrağı öperek teslim aldı. Hudut nöbeti tutan Mehmetçikle de sohbet eden Akar, dürbünle Yunanistan sınırını inceledi.

“Ege’nin tek sahibiymiş gibi…”

Ardından hudut bölüğündeki Mehmetçikle bir araya gelen Akar, Türkiye’nin Ege’deki sorunların uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri içinde, siyasi yol ve yöntemlerle, diyalog çerçevesinde çözümünden yana olduğunu vurgulayan Akar, Yunanistan’a tepki göstererek şunları söyledi: “Maalesef Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlara, hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Türkiye’ye karşı devamlı tehdit dili kullanıyorlar. Ege’nin sanki tek sahibi onlarmış gibi taleplerde bulunuyor, bütün adaları silahlandırma çabasına giriyorlar. Uluslararası hukuka aykırı eylem ve söylemlerini göz ardı ederek sürekli olarak Türkiye’yi suçlayıcı açıklamalarda, provokasyon içinde bulunuyorlar.”