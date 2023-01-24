Hulusi Akar: Zap bölgesi teröristlerden temizlendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit operasyonuna dair bilgi verdi ve 506 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit operasyonunda belli bir aşamaya gelindiğini belirterek, “Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi. Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe Kilit operasyonuyla birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi. Pençe Kilit operasyonunda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

NATO’nun Deniz Kuvvetleri komutasının bir yıl süreyle İngiltere’den Türkiye’ye geçtiğinin hatırlatılması ve yapılacak faaliyetlerin sorulması üzerine Akar, “Planlı faaliyetlerin komutası gerçekleştirilecek. Herhangi sıcak bir durum söz konusu değil” yanıtını verdi.

İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdiği ziyarette “Type-23 firkateynlerinin alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığına” ilişkin haberleri de değerlendiren Akar, “Somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey söz konusu değil. Bizim İngiltere Savunma Bakanı Sayın Wallace ile ikili ilişkiler, NATO kapsamında temaslarımız var. Son Londra ziyaretimiz de bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir ziyaretti” diye konuştu. Akar, askeri eğitim iş birliği, tatbikatlar ve savunma sanayii konularında aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya olmak üzere birçok ülke ile görüşmelerinin olduğunu belirterek, İngiltere’deki temaslarının da bunlardan biri olduğuna işaret etti.