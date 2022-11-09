Hulusi Akar’dan 10 Kasım mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayınladığı mesajında terörle mücadele vurgusu yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktayız.’ dedi.

Bakan Akar mesajında şu ifadelere yer verdi; Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84’üncü yılında şükran ve minnetle yâd ediyoruz.

Atatürk; asil milletimizin varlığına ve devletimizin bağımsızlığına kast edilmek istenen hassas bir dönemde büyük bir sorumluluk almış; Millî Mücadele’nin liderliğini üstlenmiştir.

Atatürk’ün bu süreçteki en büyük güvencesi, milli ve manevi değerlerine tutkun, hürriyet ve istiklaline âşık asil Türk milleti olmuştur.

Atatürk’ü bir kurtarıcı olarak gören asil milletimiz, onun Başkomutanlığında, her türlü yokluğa rağmen Milli Mücadelemizi zaferle sonuçlandırmıştır.

Büyük bir askerî deha olmasının yanı sıra hayata geçirdiği yeniliklerle devlet ve toplum hayatımızı şekillendiren Atatürk, tüm bu yönleriyle ve icraatlarıyla Türk tarihine damga vururken çağının ötesindeki ilke ve fikirleriyle de dünya tarihinin önemli lider ve devlet adamlarından biri olmuştur.

Bizler de bugün, Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyor; onun mirasını geleceğe güvenle taşımak, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Cumhuriyetimiz kurulduktan sonraki süreçte, en yoğun, en kapsamlı ve en etkin faaliyetleri icra ettiğimiz bu dönemde; bir yandan hudutlarımızı koruyup yurt içi ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terörle mücadele ederken diğer yandan da denizlerimizdeki ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktayız.

Aynı zamanda başta KKTC, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmanın yanı sıra NATO, AB, BM, AGİT ve ikili anlaşmalar kapsamında Katar’da, Somali’de, Kosova’da, Bosna Hersek’te ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yaparak bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktayız.

Bir kez daha vurgulamak isterim ki bugün bölgesinde etkin, dünyada seçkin bir güç haline gelen Türkiye Cumhuriyeti; köklü tarihi, dinamik nüfusu, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla ilelebet payidar kalacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha şükran ve minnetle; şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Aziz Atatürk, ruhun şad olsun.