Hulusi Akar’dan ABD’ye üniforma uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen açıklamaya tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere, son birkaç gün içinde mevkidaşları ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve toplantılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletinin ve hudutların güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında, komşularının toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Akar, terör örgütü PKK/KCK/YPG’nin, Suriye’nin kuzeyinde sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırılarını artırdığına dikkati çekti.

“KABUL EDİLEMEZ”

Bakan Akar, “PKK/KCK/YPG son dönemde de sivil yerleşim alanlarımızı hedef almış, çocuk, kadın, öğrenci, öğretmen demeden masum vatandaşlarımıza yönelik alçak ve kanlı saldırılar gerçekleştirmiştir. Binlerce kilometre öteden DEAŞ terör örgütünü tehlike olarak hissedenlerin, sınırlarımızın yanı başından okullar dahil sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan ve masum insanlarımızı katleden terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almamız konusundaki tutumları kabul edilemez” ifadelerini kullandı.