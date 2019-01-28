Hulusi Akar’dan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele hakkında açıklama yaptı ve ülkenin gelişimi hakkında konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Hem etkin, caydırıcı, saygın bir silahlı kuvvetleri hem de bunun arkasında yerli ve milli savunma sanayiyle hem arazide hem masada olma şansını elde edebiliriz.” dedi.

Akar, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’ndeki Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni’nde, bölgesel ve küresel düzeyde kritik bir süreçten geçildiğini belirtti.

Bu gelişmelere bağlı olarak Türkiye’ye yönelik risk, tehdit ve tehlikelerin her geçen gün arttığını ifade eden Bakan Akar, “Ülkemizin, milletimizin birliği, bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri ve bir bütün anlamında Milli Savunma Bakanlığı olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstererek üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içindeyiz.” diye konuştu.

Arazide kan, karargahta ter dökülerek elde edilen başarılarda kahramanlık ve fedakarlığın yanı sıra eldeki silah, araç, gereç ve mühimmatın da önemli olduğunu vurgulayan Bakan Akar, “Bu başarının kalıcı olabilmesinin olmazsa olmaz koşullardan birinin güçlü savunma sanayi olduğunu biliyoruz. Bu bilinç, anlayışla savunma sanayimizin her alanda gelişmesi için gayret göstermekteyiz.” ifadesini kullandı.

Savunma sanayi konusunda çalışmaların daha da yoğunlaştırılmasının önemine değinen Akar, Savunma Sanayii Başkanlığının bu alandaki çalışmalarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Bakan Akar, savunma sanayinin savunma ve güvenlik alanının yanı sıra ekonomik, teknoloji ve istihdam alanında da etkili olduğunu belirterek, “Güçlü ve kendi kendine yetebilen bir savunma sanayiine sahip olmamız, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesini ve milletini savunması için ihtiyaç duyulan savunma sanayi ihtiyaçlarının milli ve yerli olarak üretilmesi bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bu konuda geçmişi çok iyi hatırlamamız, geleceğe de geçmişten aldığımız derslerle bakmamız lazım. Bunun için de savunma ve güvenlik meselesi olması nedeniyle herhangi bir gecikmeye, ihmale tahammülün olmadığını çok iyi bilmemiz lazım.” değerlendirmesini yaptı.

Bu coğrafyada var olabilmek için güçlü olunması gerektiğinin altını çizen Akar, şunları söyledi:

“Güçlü olmanın en temel prensiplerinden birinin de silahlı kuvvetler olduğu biliniyor. Bunun da temelinde savunma sanayi meselesi var. Dolayısıyla kendi silahı, kendi mühimmatı, gereciyle donatılmış bir Türk Silahlı Kuvvetleri, sahip olduğu etkin, caydırıcı ve saygın ordu olarak kendisine verilen görevleri başarabilecektir. Hem etkin, caydırıcı, saygın bir silahlı kuvvetleri hem de bunun arkasında yerli ve milli savunma sanayiyle hem arazide hem masada olma şansını elde edebiliriz. Aksi halde geçmişte buna benzer örnekler olduğu gibi birçok konuda zorlanacağımız kesindir.”

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