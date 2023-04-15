Hulusi Akar’dan Azeri mevkidaşına mektup

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’a mektup gönderdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermeni unsurlarla çıkan çatışmada 3 Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’a taziye dileklerini iletti.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Akar, 11 Nisan 2023’de Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında Ermeni unsurlarla meydana gelen çatışmada 3 Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’a taziye mektubu gönderdi. “Değerli kardeşim” ifadesiyle başladığı mektubunda Azerbaycan halkının duyduğu acıyı yürekten paylaştığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

“Türkiye ve Azerbaycan ‘iki devlet tek millet’ anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraberdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da can gardaşlarımız olan Azerbaycan Türkü’nün haklı mücadelesinde tüm imkanlarımızla yanında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diler; yakınlarının, kardeş Azerbaycan halkının ve Savunma Bakanlığının değerli mensuplarının acılarını paylaşır ve taziyelerimi sunarım.”