Hulusi Akar’dan BM ile kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşmiş Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul’da bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’dan sevkiyatları gerçekleştirilen tahıllarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bugüne kadar 52 geminin tahıl sevkiyatı için seyre çıktığını belirten Bakan Akar, Tahıl Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Bakan Akar’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Bildiğiniz üzere Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmadan dolayı enerji ve gıda krizinin riskinin arttığını her birlikte takip etmekdeyiz. Bunun karşılığında Ukrayna limanlarında bulunan 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde ve kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması bir zaruret haline gelmiştir.

Bu bağlamda Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Putin ve sayın Zelenskiy ile görüşmeleri doğrultusunda sorunun çözümü için bir insiyatif almıştır. Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından görvlendirilen özel temsilciler vasıtasıyla yoğun bir temas süreci başlamış. Başlangıçta ikili olarak başlayan görüşmeler daha sonra dörtlü olarak yapılmıştır.

Birleşmiş Milletler’in himayesinde ve Türkiye’nin ev sahipliğinde çalışan bu merkez başlangıçta mevcut sayılarını personel sayısını giderek artırmış ve şu anda Türkiye’den 14, Rusya’dan 22, Ukrayna’dan 12 ve Birleşmiş Milletler’den 23 temsilci olmak üzere toplam 71 kişi görev yapmaktadır. Önemli bir husus da sahada herhangi bir askeri unsur bulunmamaktadır.

Müşterek Koordinasyon Merkezi, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile yakın koordinasyon içerisinde sürdürmektedir. 1 Ağustos’tan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için dışarı çıkarken bunların 27’si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz.

Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılan çalışmaların tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağladığına, sağlayacağına inanıyoruz ve bunu gerçekten görüyoruz önümüzdeki verilerle. Şu ana kadar merkezimiz faaliyetlerini başarıyla yerine getirmiştir. Büyük bir uyum içinde çalışan merkezin bundan sonra da planlandığı şekilde faaliyetlerine başarıyla devam edeceğine inanıyoruz.