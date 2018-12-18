Hulusi Akar’dan CHP’ye sert yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özgür Özel’in sözlerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan sert bir yanıt geldi.

CHP’li Özgür Özel’in, ‘Olmaz olsaydı sizin gibi Genelkurmay Başkanı’ sözlerine cevap veren Akar,” 15 Temmuz’da o alçaklar kafama silah dayadılar ‘başımıza geçeceksin’ dediler. Önüme 2 sayfa metin koydular ‘oku’ dediler.

Reddettim. Aranızda kafasında silah varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Hanginiz bunu yapabilir?” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yönelik eleştirileri, TBMM Genel Kurulunda tansiyonu yükseltti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gazeteci Mehtap Yılmaz ve yazar Nuri Pakdil’i ziyaret etmesini eleştiren CHP’li Özgür Özel, “Bunları yapmasaydınız. Olmaz olsaydı sizin gibi Genelkurmay Başkanı” dedi.

“Hanginiz kafanıza silah dayansa bunu yapabilir?”

Genelkurmay Başkanlığı dönemini eleştiren Özel’e cevap veren Akar, “15 Temmuz’da o alçaklar kafama silah dayadılar ‘başımıza geçeceksin’ dediler. Önüme 2 sayfa metin koydular ‘oku’ dediler. Reddettim. Aranızda kafasında silah varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Hanginiz bunu yapabilir?” dedi

“Teröristi, hırsızı mı ziyarete gittim?”

Ziyaret eleştirilerine de değinen Akar, “Nuri Pakdil’i ziyaret gittim. Teröristi, hırsızı mı ziyarete gittim? Lisede de öğretmenimizle Necip Fazıl’ı ziyarete gittim. Suç mu bu? ” şeklinde konuştu.

Bakan Akar ,CHP’li Özel’in eleştirilerine karşı söz aldığı konuşmasının sonunda, “Başkomutanımız Atatürk’ümüzün partisinde keşke sizin gibi bir grup başkanvekili olmasaydı. Ben bu ülkeye 49 yıl hizmet yaptım.” dedi.

TRT