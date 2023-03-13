Hulusi Akar’dan depreme ilk müdahale açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli 7.7’lik deprem sonrası ilk müdahale konusunda açıklama yaptı.

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan ve ‘Mehmetçik kışladan geç çıktı’ iddialarına bir kez daha cevap veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez” dedi. Bakan Akar ayrıca ABD’li generallerin terör örgütü YPG/PKK’yı ziyaretine tepki göstererek, “Herhangi bir şekilde masum bir örgüt gibi gösterilmesi gerçeklere tamamen aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden büyük zarar gören Hatay Serinyol’dakiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Lojistik Destek Üssü’nde önemli açıklamalarda bulundu. Bütün birliklerin depremde seferber olduğunu söyleyen Bakan Akar, “Havada, denizde, karada tüm ekiplerimizi saat 04.30’da seferber ettik” dedi.

“Hava şartları bizim işlerimizi zorlaştırdı” diyen Bakan Akar, “İncirlik’ten Hatay’a hava şartları nedeniyle gelemedik, karayollarını kullanmak zorunda kaldık. Bizim bu çerçevedeki faaliyetlerimiz özet olarak saat 04:30’da başladı, tüm birliklerimiz vatandaşlarımızın yanına koştu. Saat 04:45’te ikinci bölük komutanımız masasındaydı, kendisi de bir depremzede, evinden çıktı ve süratle masasına geldi. Saat 06:00’da emir beklemeksizin arkadaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldular. Süratle valilerle kaymakamlarla iletişime geçilmesini ve harekete geçilmesini emretmiştik” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

“MEHMETÇİĞİN GEÇ ÇIKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

“Mehmetçiğin geç çıkması doğru olmadığı gibi geri çağrılması asla ve asla söz konusu değil. Valiliklerle ve AFAD ile koordineli bir şekilde ilk andan bugüne kadar çalıştılar. Saat 08:00’de Hatay’da 26 vatandaşımızın enkazdan çıkmasını sağladılar.

2. Zırhlı Tugayımız Maraş’ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun’da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu.

TSK ve bakanlığımızın görevleri var, önümüzdeki dönemde de çalışmalar yapılacak. Bizim burada yaptığımız çalışmada bir anda her tarafı desteklemek için çalışmalarımızı süratle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Birliklerimiz gerekli yerlere sevk edildi. 80 arama-kurtarma timi oluşturduk.

Bir alanda sahada yaptığımız olaylar var, bir de saha gerisinde yaptığımız faaliyetler var. Hiçbir şekilde aksaksız şekilde terörle mücadelemiz devam ediyor. Libya’da Azerbaycan’daki görevlerimiz de devam ediyor. 65 uçak ve 71 helikopteri bölgeye yönlendirdik.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik.

1 ayda 6320 sortimiz var. Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak.

ABD’Lİ GENERALLERİN YPG’YE ZİYARETİNE TEPKİ

Biz biliyoruz ki burada YPG eşittir PKK. Bunu sadece biz söylemiyoruz ABD’li AB’li emekli generaller dahi söylüyorlar, ABD Senatosu’nda da bu böyle geçti. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Bunu talep ediyoruz. Bunların teyit edilmesi, herhangi bir şekilde masum bir örgüt gibi gösterilmesi gerçeklere tamamen aykırıdır. Bunun bir an önce anlaşılması tarafların lehine olacaktır.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Ege’deki zenginliklerin paylaşılmasından yana olduğumuzu da sürekli dile getiriyoruz. Yunan bakanlar ile telefonda da görüştük, her zaman diyaloğa açık olduğumuzu ifade ettik. Yunanistan’dan da tren kazası meydana geldi, biz de bunu öğrenir öğrenmez taziyelerimizi ilettik. Bu karşılıklı olarak deprem diplomasisi de gerçekleşiyor.”