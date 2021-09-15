Hulusi Akar’dan Ermenistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile Konya’da bir araya geldi. Her iki Bakan, Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı. Burada konuşma yapan Bakan, “Bizim temennimiz Ermenistan’ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanmasıdır” dedi.

Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” gerçekleştirildi. Seçkin Gözlemci Günü’ne Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov katıldı.

3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakanlar Akar ve Hasanov’a, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezinde tatbikata ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.

Brifingin ardından konuşan Bakan Akar, bölge olarak hassas bir dönemden geçildiğini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye’nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, “Bizim herhangi bir şekilde birinin hudutlarını ihlal etmek gibi bir niyetimiz asla söz konusu olamaz. Ancak diğer taraftan da karada, denizde ve havada hiçbir şekilde ne kendi ne de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetiriz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası ortamda artık bir özne hâline geldiğini belirten Bakan Akar, bu kapsamda Türkiye’nin etki ve ilgi alanının genişlediğini ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığına dikkati çeken Bakan Akar, “Bütün kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma, gayret içinde. Ter döküyor ve gerektiğinde de hayatlarını ortaya koyuyor. Bu şekilde mücadelemiz devam ediyor. Bizim tek amacımız ülkemizin, dost ve kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim herhangi bir gizli ajandamızın olmadığını herkesin bilmesi lazım.” dedi.

Tatbikatların önemine değinen Bakan Akar, “Bu başarılı tatbikatlar aynı zamanda bizi izleyen düşman gözleri korkutuyor, dost ve kardeşlerimizi heyecanlandırıyor.” ifadesini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Bakan Akar, “Azerbaycan’a karşı yapılan tehditleri bize karşı yapılmış olarak algılıyoruz.” diye konuştu.

30 yıldır işgal altında kalan topraklarını “Tek Vatan Harekâtı” ile 44 gün gibi kısa sürede kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini bir kez daha tebrik eden Bakan Akar, “Başarılı harekâtın ardından kurulan ortak merkezde TSK ve Rus askerleri birlikte görev yapıyor, ateşkesi gözlemliyor, ateşkesin kalıcı olması için birlikte gayret sarf ediyor. Bununla birlikte el yapımı patlayıcıların, mayınların temizlenmesine yönelik de TSK olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz.” dedi.