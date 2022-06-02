Hulusi Akar’dan F-16 mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri’nden alınacak F-16 savaş uçakları hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Hava Kuvvetleri’nin 111’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

Akar, dünyanın en köklü unsurları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri’nin çağına ayak uyduran önemli bir güç olduğunu vurguladı. ABD’den tedarik süreci devam eden F-16 uçaklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları söyledi:

“Blok 70 Viper’lerin tedariki ve diğer uçaklarımızın modernizasyonu için belli bir prosedür içinde çalışmalarımızı yaptık. Müttefikimiz ABD’nin de bu konuda Türkiye’nin bu ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. Bununla ilgili gerek Türkiye’ye gelen ABD heyetleriyle yapılan toplantılarda, gerekse ABD’ye giden heyetin kongre üyeleriyle yaptıkları temaslar olumlu bir havada geçmiş ve temasların devamı için bir zemin de oluşmuştur.”