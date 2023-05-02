Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İHA ve SİHA'larla ilgili açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Millet İttifakı’nın İHA ve SİHA’larla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı televizyon programında, İHA ve SİHA’larla ilgili net konuştu. Akar, ‘Bazıları bilinçli mi bilinçsiz mi anlamak mümkün değil hainlik derecesinde tutum içerisindeler bu son derece üzücü.’ dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Haber Global’de Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir’in sorularını yanıtladı. Akar’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Savunma sanayii herhangi bir tercih değil bizim için mecburiyet. Üniversitelerimiz, vakıf şirketlerimiz bunun yanında özel teşebbüsü teşvik ediyoruz. Arkadaşlarımızı şiddetle savunma sanayii konusunda yatırım yapmaya teşvik ediyoruz. Silahlı Kuvetleri’nin kendi ihtiyaçlarını sağlamamız lazım.

“BAZILARI HAİNLİK DERECESİNDE TUTUM İÇERİSİNDE”

Gelelim İHA, SİHA konusuna. Biz 10 yıl öncesine kadar muhataplarımızla görüştüğümüz toplantıda bize İHA, SİHA verin olmuştur. Biz İHA’yı parasını verdiğimiz halde alamadık. Terörle mücadelede İHA ve SİHA’lar önemli araçlar. Dostlarımız bize bu konuda yardımcı olmadılar.

Kötü komşu ev sahibi yapar. Sıkışıklıktan dolayı biz hafif silahlarımızı yapar hale geldik. Vatandaşlarımız iç gücüsel olarak vatan millet denildiğinde birleşiyorlar. Vatanın bekası için yapılan her türlü hareketi candan destekliyorlar. Bazıları bilinçli mi bilinçsiz mi anlamak mümkün değil hainlik derecesinde tutum içerisindeler bu son derece üzücü.

Kendisi ile terör arasında mesafe koyamayanları görmek lazım. Vatandaşlarımız görecektir, gerekli tedbiri gösterecektir.