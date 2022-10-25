Hulusi Akar’dan kimyasal silah açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığı iddiaları hakkında konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusu Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik “kimyasal silah” iddiasıyla ilgili tepkisini dile getirirken “TSK envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Aslında maksatları, niyetleri ortada; Ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı, bir çıkış yolu, yöntemi olarak iftira, karalama yoluna gitmeye çalıştılar. Bununla ilgili ülkemizin, bu vatanın evlatlarının, anayasal kurumlarının açık ve net şekilde tavrını göstermesi, tarafını belli etmesi lazım. Buna müsaade etmemeleri lazım” dedi.

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, özetle şunları söyledi:

ÇÖKÜŞ SÜRECİNE GİRDİ: (TSK’ya yönelik ‘kimyasal silah’ iddiası) TSK envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Aslında maksatları, niyetleri ortada; Ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı, bir çıkış yolu, yöntemi olarak iftira, karalama yoluna gitmeye çalıştılar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik ‘çamur at izi kalsın’ anlayışından hareketle, ne ahlaki, ne hukuki, ne insani değerlere uymayacak söylemlerde bulunuyorlar, iftira atıyorlar. Bunların kabul edilmesi asla söz konusu değil. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde, uygulamalar yapıyoruz.

ALÇAKÇA İFTİRA: Bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira. Operasyonlarında Mehmetçik, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bununla ilgili ülkemizin, bu vatanın evlatlarının, anayasal kurumlarının açık ve net şekilde tavrını göstermesi, tarafını belli etmesi lazım. Buna müsaade etmemeleri lazım. Şu ana kadar da siyasi partiler, kuruluşlar ciddi şekilde bu iddiaları lanetlediler.

YILLAR SONRA BİR İLK: (İsrail Savunma Bakanı’nın ziyareti) Yıllardan sonra ilk defa bu düzeyde bir ziyaret olacak. Genel durumu değerlendireceğiz. Bizim politikamız, görüşlerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece şeffaf bir politika uyguluyor. Bunları anlatacağız. Gelişmelere göre de müteakip safhaların neler getireceğini göreceğiz.

ANLAŞMA SÜRMELİ: (Tahıl Koridoru Anlaşması’nda süre uzatımı olacak mı?) İstanbul’da faaliyetini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde arkadaşlarımız, taraflar yoğun şekilde çalışıyor. Tahılların sevkiyatı için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bizim başından beri amacımız belli; gıda krizinin önüne geçilsin, aç insan kalmasın, siyasi istikrar bozulmasın. Bunun için çalışıyoruz. Biz tabii ki bu anlaşmanın devamından, uygulamanın sürmesinden yanayız. Hatta Rus limanlarındaki tahılın taşınmasına yönelik de neler yapılabileceğinin araştırılmasının gayreti içindeyiz.