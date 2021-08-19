Hulusi Akar’dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Akar tarafından görüşmede Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan vazgeçmesinin önemine değinildiği, yıllardır denenmiş ve başarısız olmuş girişimler yerine egemen, eşit ve bağımsız iki devletli çözümün gerekliliğine vurgu yapıldığı belirtildi.

Bakan Akar’ın ayrıca, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi garantörlük haklarını da kullanarak KKTC’nin hak ve hukukunu korumaya devam edeceğini, bunları hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğini, bu konudaki tavrının açık olduğu ve 1974’te nerede duruyorsa aynı noktada bulunduğunu da ifade ettiği öğrenildi.