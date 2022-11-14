Hulusi Akar’dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüşme gerçekleştirdi.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Endonezya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto görüştü.

Görüşmede, ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alındığı ifade edildi. Ayrıca Bakan Akar’ın, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile ‘Askeri Çerçeve Anlaşması’ imzaladığı da belirtildi.