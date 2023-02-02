Hulusi Akar’dan kritik temaslar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Kış Tatbikatı 2023’ün yarın gerçekleştirilecek seçkin gözlemci günü faaliyetlerini takip etmek üzere Kars’a geldi.

Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Kars Harakani Havaalanında Vali Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Yavuz Türkgenci ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.