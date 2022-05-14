Hulusi Akar’dan kritik toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) 62’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

OYAK 62’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve OYAK Yönetim Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı Yol’un başında OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş ile OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, Aslanlı Yol’dan geçerek mozoleye çıktı. Bakan Akar tarafından ‘OYAK’ yazılı çelengin Atatürk’ün mozolesine bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Mozoleye çıkan merdivende çekilen hatıra fotoğrafı sonrası Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Akar, burada Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı. Ziyaretin ardından Merkez Orduevi’ne geçen Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, OYAK’ın 62’nci Olağan Genel Kurulu’na katıldı.