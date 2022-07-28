Hulusi Akar’dan Letonya’ya ziyaret

Milli Savunma Bakanaı Hulusi Akar, Letonya’nın başkenti Riga’ya ziyaret gerçekleştiriyor.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından askeri törenle karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanlar Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında Letonya’nın başkenti Riga’ya gelen Bakan Akar için ilk tören Brethren’de düzenlendi.

Ülkenin en büyük anıt kompleksi özelliğini taşıyan Kahramanlar Mezarlığı’na gelişinde Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından karşılanan Akar, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.

Akar’ın tören kıtasını selamlamasıyla başlayan törende askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşları çalındı. Anıta çelenk bırakan Akar daha sonra saygı duruşunda bulundu. Tören, askerlerin resmi geçidinin ardından sona erdi.