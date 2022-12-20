Hulusi Akar’dan SAMP-T açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SAMP-T Hava Savunma Sistemi projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin her alanda gün geçtikçe daha da gelişmekte olduğuna dikkati çekerek, “SAMP-T Hava Savunma Sistemi projesini kesinlikle hızlandırmak istiyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya’nın Il Messaggero gazetesine verdiği röportajda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesine yönelik başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olmak üzere Türkiye’nin çabaları işaret edilerek, “Savaşın kısa sürede sona ermesini mümkün görüyor musunuz” sorusu üzerine Akar, Türkiye’nin bölgesel, küresel barış ve istikrar için sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, karşılıklı iyi niyet ve saygı çerçevesinde, diyalog ve müzakere yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülebileceği inancıyla hareket ettiğini belirtti.

Türkiye’nin Rusya- Ukrayna savaşında da yaklaşımının ilk günden itibaren bu şekilde olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi:

“Bu kapsamda NATO bünyesinde alınan tüm tedbir ve politikaları desteklerken, çatışmanın başından bu yana aktif bir diplomasi de yürütüyoruz. Özellikle acil, hiç olmazsa insani ateşkes ve diplomatik bir çözüme odaklandık. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin yürüttüğü çabaların en önemli sonuçlarından biri, tüm dünyayı tehdit eden gıda arzının yapılamamasından doğan krizin aşılmasına yönelik yardımlar oldu. Amacımız, çatışmanın başlamasının ardından iki tarafın ilk kez bir araya geldiği İstanbul sürecini devam ettirmektir.”