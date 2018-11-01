Hulusi Akar’dan sert açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarı ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında 4500’den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

PKK/PYD/YPG’nin Münbiç’ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen terör örgütü Afrin’de olduğu gibi Münbiç’te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir.’ dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Irak hükümetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmamaları nedeniyle, Kuzey Irak’tan ülkemize yönelen terör tehdidi devam etmektedir. Bu bağlamda, operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir.’ dedi.

Bakan Akar, ’15 Temmuz 2016’dan itibaren FETÖ bağlantılı TSK’dan 150 general, 7 bin 595 subay, 5 bin 723 astsubay, bin 261 uzman erbaş sözleşmeli er, 424 devlet memuru olmak üzere toplam 15 bin 153 personel ihraç, 323 personel de göreve iade edildi” diye konuştu.

Ayrıca Akar, bedelli askerlikte başvuru sayısının 723 bin 91’e yükseldiğini belirtti.

HÜRRİYET