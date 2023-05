Hulusi Akar’dan tahıl anlaşması açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna- Rusya arasındaki Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 18 Mayıs’ta sona erdiğini belirterek, ”Dün ve bugün, bakan yardımcılarımız İstanbul’da, Ukrayna, Rusya, Türkiye savunma bakanları ve Birleşmiş Milletler gözlemcileriyle beraber bu çalışmalar sürüyor. Bizim temennimiz, dileğimiz, bu tahıl anlaşmasının uzatılması. Bu tabii taraflar için yararlı bir şey. Bundan herkes yarar sağlıyor. Bundan herkes fayda sağlıyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 2 Mayıs’ta başlayan ve 12 Mayıs’ta sona erecek Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitim tatbikatının ‘Seçkin Gözlemci ve Ulusal Basın Günü’ programına katıldı. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim tatbikatına Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Katar, Pakistan ve NATO ile Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurları katıldı. Ayrıca tatbikata ABD, Avusturalya, Etiyopya, Fas, Fransa, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya ve Umman gözlemci statüsünde katılım sağladı.

Seçkin Gözlemci Günü’ne katılan davetlilere tatbikatla ilgili brifing verildi. Brifing sonrası konuşan Azeybaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, ülkelerinin Türkiye ile yaptıkları işbirliklerini anlattı.

AKAR: BİRİNCİ İŞİMİZ TERÖRLE MÜCADELE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, tatbikatın önemine değindikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birinci görevinin terörle mücadele olduğunu belirtti. Akar, şunları söyledi:

”Bizim, birinci işimiz terörle mücadele. Bizim maalesef PKK, YPG, PYD, FETÖ, DEAŞ ve onun türevleri, birçok terör örgütü var. Bunu zaten birçok gözlemci de açıkça söylüyor. Aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele eden tek ülke Türkiye maalesef. 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan kurtulmak için arkadaşlar gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bu terör insanı yavaşlatıyor. Terör insanların dengesini bozuyor. Terör insanlara zarar. Terör huzuru bozuyor. Terör güvenlik tehdidi oluyor ve biz artık bu 40 yıldan beri başımızdan olan bu beladan kurtulmakta azimliyiz, kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz. En son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bu terör belasından asil milletimizi, 85 milyon vatandaşımızı kurtaracağız” dedi.

4 BİN DEAŞ’LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakan Akar, terörle mücadelede 4 bin DEAŞ’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, ”Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını büyük bir başarıyla icra ettiler ve 4 bin DEAŞ’lıyı, Türk Silahlı Kuvvetleri göğüs göğüse mücadele etme suretiyle etkisiz hale getirdi. Hava kuvvetleriyle değil. Uzaktan değil. Bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Mehmetçik, DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele etmek suretiyle 4 bin DEAŞ’lı etkisiz hale getirdi” diye konuştu.

ERMİNASTA’NA UZATILAN BARIŞ ELİNİN TUTULMASINI BEKLİYORUZ

Ermenistan’a barış eli uzatıldığını belirten Bakan Akar, ” Azerbaycan- Türkiye bir ve beraber, Ermenistan’a bir barış elini uzattı. Hala bu barış elinin tutulmasını bekliyoruz. Biz barış istiyoruz. Çünkü böyle olduğu takdirde Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan bir barışa girersek ve daha sonra Gürcistan, İran buna katılırsa, Rusya katılırsa, bu Kafkasya’da bir istikrar, bir barış ortamı doğar. Bu herkesin yararına. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ermenistan’a diyoruz, kendin ol, başkalarının böyle suflesiyle, bazı arkadan yapılan telkinlerle hareket etme. Bu bölge şartlarına, coğrafyaya uygun şekilde davranırsanız, bunun bölge için ve kendileri için çok daha faydalı olacağını değerlendiriyoruz” dedi.

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI

Bakar Akar, konuşmasında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa değindi. Akar, şöyle konuştu:

”Karadeniz’de Ukrayna Savaşı’yla alakalı tabii ki bazı gelişmeler var. Biz ilk günden itibaren Karadeniz’de son rica tutarlı, son derece ilkeli bir şekilde Montrö Antlaşması, çerçevesinde davrandık, davranmaya devam ederiz. Bu da çok isabetli olur arkadaşlar. Çok doğru olduğunun görülmesi anlaşılması lazım. Herhangi bir şekilde Karadeniz bir şekilde böyle stratejik efendim, stratejik bir rekabet alanı olmaktan çıktı. Dolayısıyla burası sükunetini koruyor. Biz de bunu korunması için elimizden gelen ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Son derece etkin, dengeli, yapıcı ve sorumlu bir şekilde davrandık, davranmaya devam ediyoruz. Bunu da her bir taraf tutmamız söz konusu değil. Bizim için esas olan bölgedeki istikrar, barış. Oraya ateşin sıçramaması. Buna gayret gösterdik. Çok şükür, şu ana kadar da başarılı olduk ve bunu gerçekleştirdik. Biz şu anda Ukrayna’yla Rusya arasındaki savaşta da Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin’le ve Sayın Zelenski ile gerekli sürekli görüşmektelerdi. Bakanlar olarak biz de devamlı muhataplarımızı hem Ukrayna, hem Rusya bakanlarıyla görüşüyoruz ve varmak istediğimiz nokta şu; Bir, akan kanın bir an önce durması. İki, bir an önce ateşkesin gerçekleşmesi ve böylece barışa giden, barış görüşmelerine açılan kapının açılması, onun içerisinde yürümek. Buna gayret gösteriyoruz. Bu konuda gerçekten elimizden gelen ne varsa arkadaşlar yaptık, yapıyoruz. ”

UKRAYNA’YA İNSANİ HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLADIK

Bakan Akar, Ukrayna’ya insani her türlü desteğin sağlandığını belirterek, ”Biz başlangıçtan beri, Ukrayna’ya insanı her türlü desteği sağladık. Yine bize düşen neyse bunları da yapmakta hazır olduğumuzu herkes biliyor arkadaşlar. Enerji kriziyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Göç konusunda yardımcı olduk, oradaki insanların tahliyesi konusunda. Esir değişimi konusunda yardımcı olduk. Biz krizin büyümemesi için, hafifletilmesi için, sıkıntıların hafiflemesi için gerçekten Karadeniz’de bizim konuşulmuş olan Ukrayna ve Rusya’nın buradaki sıkıntısını azaltması için elimizden gelen gayreti gösteriyor. ”dedi.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın bölge için önemli olduğunu ifade eden Bakan Akar, ”Burada tabii önemli konulardan biri de tahıl konusunda, Karadeniz tahıl inisiyatifinin imzalanması. Bu neden önemli? Eğer bu tahıl ihtiyaç sahiplerine gitmeseydi, özellikle Afrika’da, bu tahıl fiyatları çok anormal şekilde yükselecekti. Bunun buna bağlı olarak da ciddi şekilde o ekonomide de yaşanacaktı. Bu açlığa dönüşecekti, bu krize dönüşecekti. Bunun sonunda da siyasi istikrarsızlıklar başlayacaktı. Bu yüzden bütün bölgeyi kıtayı ve bütün bölgeyi ve dünyayı olumsuz etkileyecekti. Çok şükür şu ana kadar Ukrayna’dan 30 milyon tondan fazla tahıl arkadaşlar, ihtiyaç sahibi ülkelere gitti. Burada fiyat ve ihtiyaçların karşılamasında bir istikrar var. Dolayısıyla sükunet devam ediyor. Bunun önemli bir katkı olduğunu bilelim” diye konuştu.

18 MAYIS’TA TAHIL ANLAŞMASI PROTOKOLU DOLUYOR

Bakan Akar, 18 Mayıs’ta Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresinin dolduğunu ve temennilerin bu sürenin uzatılmasından yana olduğunu kaydetti. Bakan Akar, ”Burada biz hem Ukrayna Savunma Bakanı’yla, hem Rusya Savunma Bakanı ile geçen hafta bazı görüşmeler yaptık. Biri Moskova’da biri Kayseri’de. Bazı sorunların olduğunu gördük. 18 Mayıs’ta bu tahıl anlaşması, protokolü doluyor. Bu dolmadan önce bunun istikrarlı bir şekilde devamı için bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bakanlarla konuştuk. Bunlara bir teklifte bulunduk. Dedik ki, hani madem böyle birtakım sorunlar varsa, bu sorunları bakan yardımcılarıyla konuşsunlar. Daha sonra gerekiyorsa bakanlar yan yana gelsinler. Bu bir herhangi bir bekleme olmadan, bu inisiyatif devam etsin. Dün ve bugün, bakan yardımcılarımız İstanbul’da, Ukrayna, Rusya, Türkiye savunma bakanları ve Birleşmiş Milletler gözlemcileriyle beraber bu çalışmalar sürüyor. Bizim temennimiz, dileğimiz, bu tahıl anlaşmasının uzatılması. Bu tabii taraflar için yararlı bir şey. Bundan herkes yarar sağlıyor. Bundan herkes fayda sağlıyor. Bunun gerçekleşmesi. Bu çalışmaların yanı sıra bizim orada ticari gemilerimiz var. Şu anda Ukrayna limanlarında bekleyen. Onlar da güvenli bir şekilde oradan tahliyesi için de yine oradaki ilgili ülkelerle Rusya ve Ukrayna’da görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.