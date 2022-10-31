Hulusi Akar’dan tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Rusya Federasyonu’nun askıya aldığı tahıl koridoru hakkında açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru ile ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından bu akşam Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşeceğini açıkladı. Akar, “Bu inisiyatifin askıya alınması ne Rusya’nın ne Ukrayna’nın ne de kimsenin yararına olacak” dedi. Öte yandan Kremlin’den de tahıl koridoruyla ilgili de açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Karargahı’nda yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı yaptı. Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na gelişinde askeri törenle karşılandı. Onur kıtasını selamlayıp, şeref defterini imzalayan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustosta yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ile göreve başlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yeni komuta kademesine görevlerinde başarı dileklerini iletti.

‘RUSYA SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ’

Bakan Akar, toplantıda savunma ve güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Rusya’nın 29 Ekim’de Sivastopol’da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişimini geçici olarak durdurmasına ilişkin Akar, “Böyle bir durumda gemilerin intikali gecikecek, limanlardaki yığılma daha da yoğunlaşacak. İhtiyaç sahipleri zaten acil olarak tahılları bekliyordu. Bu durumda sıkıntı daha da artacak” dedi. Çözümün önemine değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmelerine vurgu yapan Akar, “Ukraynalı yetkililerle de görüşüyoruz. Akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu ile de görüşeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi barıştan, uzlaşmadan, işlerin normal yürümesinden yana çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.