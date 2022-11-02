Hulusi Akar’dan tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu’nun durdurma kararı aldığı tahıl koridoru açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya’nın anlaşmayı askıya aldığını açıkladığı tahıl koridorundaki son durumu aktardı. Rus mevkidaşı Şoygu ile bir görüşme yaptığını hatırlatan Akar, “Şoygu, verdiğimiz bilgiler çerçevesinde kendi makamları ile görüşmelerini sürdürüyor. Bugün, yarın kendilerinden bir cevap bekliyoruz” dedi. Milli Savunma Bakanı, Türk bandralı gemilerin çıkışında ise bir sorun yaşanmadığını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya’nın askıya aldığını açıklamasının ardından tahıl koridorundaki son duruma ilişkin, “Dün itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılmış olan ve denizde seyir halindeki gemiler yollarına devam ediyor. Bizim oradaki Türk bandralı gemilerin çıkışında ise bir sorun yaşanmıyor. Onlar çıkışa devam edecekler.” dedi.

Bakan Akar, Cezayir Bağımsızlık Günü resepsiyonunun ardından gazetecilerin tahıl koridoruna ilişkin sorularını yanıtladı.

“10 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL SEVK EDİLDİ”

Rusya’nın askıya almasının ardından tahıl koridorundaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz’da Karadeniz Tahıl Girişimi belgesinin imzalandığını anımsattı.