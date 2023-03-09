Hulusi Akar’dan tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çabalarıyla başlatılan tahıl koridoru hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar, 18 Mart’ta süresi dolacak Karadeniz’deki tahıl girişiminin devamı için BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi. Akar ayrıca Tahıl Koridoru’ndan bugüne kadar 790 gemi ile 23,5 milyon tona yakın tahılın taşındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Tahıl Koridoru’ndan bugüne kadar 790 gemi ile 23,5 milyon tona yakın tahılın taşındığını belirterek, “Tahıl girişiminin tarafları BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tüm tarafların katkısıyla tahıl girişiminin devam edeceğini temenni ediyor ve bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.