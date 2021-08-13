Hulusi Akar’dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım, Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”