Hulusi Akar’dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Akar mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım, Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”