Hulusi Akar’dan terörle mücadele mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022’de 820 teröristin kolluk kuvvetlerine teslim olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlık faaliyetlerini içeren “Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı”nda konuşma yapıyor.

Bakan Akar’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Hudutlarımız bugüne kadar en yoğun ve etkili şekilde korunmaktadır. 1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi, yakalanan 8 bin düzensiz göçmen ve 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi.